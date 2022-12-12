 
مباشر

عرض الكرة التي قدمها بوتين لأمير قطر في المتحف الأولمبي والرياضي بالدوحة

الرياضة

عرض الكرة التي قدمها بوتين لأمير قطر في المتحف الأولمبي والرياضي بالدوحة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucr9

تم عرض الكرة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني في متحف الأولمبياد والرياضة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وستكون الكرة التي حملت اسم"دريم" "حلم" والتي هي عبارة عن نسخة رمزية لكرة القدم التي لعبت فيها المواجهة النهائية لمونديال روسيا 2018 بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، واحدة من المعروضات الشهيرة في المتحف الأولمبي والرياضية في الدوحة.
كما ستعرض الصورة التي ظهر فيها الرئيس الروسي وأمير قطر وإلى جانبهما رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو في اجتماع في الكرملين.

عرض الكرة التي قدمها بوتين لأمير قطر في المتحف الأولمبي والرياضي بالدوحة
إقرأ المزيد
بوتين يتمنى لأمير قطر التوفيق في استضافة مونديال 2022
بوتين يتمنى لأمير قطر التوفيق في استضافة مونديال 2022

وتبرز مقتنيات المعرض الذي سيستمر حتى الأول من أبريل 2023، الأصول الأولى لنشأة كرة القدم، وتأسيس بطولة كأس العالم، وقصص أبرز عظماء اللعبة في مختلف العصور.
ويحتوي المتحف على عدد كبير من المعروضات المرتبطة بالرياضة الروسية والسوفياتية.

فعند المدخل يوجد المشاعل من جميع الألعاب الأولمبية السابقة، بما في ذلك موسكو 1980،وسوتشي 2014.

كما تتواجد جميع الميداليات وتمائم الألعاب الماضية.

المصدر: "وكاللة "تاس"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا