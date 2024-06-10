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"ليتوال" الروسية تدخل السوق القطرية

مال وأعمال

Sputnik
صورة من الأرشيف
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دخلت سلسلة العطور ومستحضرات التجميل الروسية "ليتوال" (Letual) السوق القطرية، حيث افتتحت أول متجر لها في العاصمة الدوحة، وبلغت استثماراتها في المشروع قرابة 1.5 مليون دولار.

وقالت الشركة الروسية في بيان لها إنها افتتحت متجرا في "سيتي سنتر الدوحة مول" في مطلع يونيو الجاري، وبلغ حجم الاستثمار في المتجر نحو 5.5 مليون درهم قطري (حوالي 1.5 مليون دولار).

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وأشارت "ليتوال" إلى أن متوسط الفاتورة يقدر بـ 300 درهم قطري (أكثر من 80 دولارا)، ولفتت إلى أن المتجر يضم أكثر من 550 علامة تجارية، بما فيها العطور.

وأفادت الشركة بأن سكان قطر يفضلون زيارة المتاجر لإجراء عمليات الشراء، إذ يعد التسوق جزءا مهما من ثقافة الترفيه في قطر.

وتأسست "ليتوال" الروسية في العام 1997، ولدى الشركة سلسلة مؤلفة من 1000 متجر في 250 مدينة في روسيا، بالإضافة إلى عدة متجار في بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي

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