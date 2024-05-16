من منتدى قازان.. رجل أعمال قطري يوجه دعوة للمستثمرين الروس

دعا الرئيس التنفيذي لشركة العضيد للأعمال سحيم بن أحمد آل ثاني المستثمرين من روسيا للمشاركة في مشاريع مشتركة في مجال التقنيات الحديثة.

وقال رجل الأعمال القطري موجها حديثه لرجال الأعمال الروس المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد هذه الأيام في قازان الروسية: "أدعو جميع الممثلين الروس إلى اكتشاف قطر من أجل تطوير التعاون في مختلف المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد العالمي واقتصاديات بلدينا".

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وأشار إلى أن قطر تظهر نموا اقتصاديا، هي وروسيا "بحاجة إلى التعاون"، وأضاف: "اجتماعنا اليوم هو فرصة عظيمة لتبادل الخبرات ومناقشة مشاريع جديدة".

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT + تاس