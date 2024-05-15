وزير الخارجي الليبي: منتدى قازان يعكس التزام روسيا بتطوير علاقاتها مع العالم الإسلامي

أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج أن منتدى قازان يعكس التزام روسيا بتطوير علاقاتها مع العالم الإسلامي في ظل مراعاة المصالح المشتركة.

وأشار في كلمة له في المنتدى الذي يهدف لتعزيز العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي، إلى اهتمام بلاده في تعزيز الشراكة والتعاون مع روسيا في كافة المجالات.

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT