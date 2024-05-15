 
مباشر

وزير الخارجي الليبي: منتدى قازان يعكس التزام روسيا بتطوير علاقاتها مع العالم الإسلامي

مال وأعمال

وزير الخارجي الليبي: منتدى قازان يعكس التزام روسيا بتطوير علاقاتها مع العالم الإسلامي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjjw

أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج أن منتدى قازان يعكس التزام روسيا بتطوير علاقاتها مع العالم الإسلامي في ظل مراعاة المصالح المشتركة.

وأشار في كلمة له في المنتدى الذي يهدف لتعزيز العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي، إلى اهتمام بلاده في تعزيز الشراكة والتعاون مع روسيا في كافة المجالات.

 

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا