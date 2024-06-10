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تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم (صور)

أخبار العالم العربي

تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم (صور)
Gettyimages.ru
الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وصلت رسالة نصية إلى عدد من العائلات في بلدة البازورية جنوب لبنان تطلب منهم إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها من قبل الطيران الإسرائيلي.

وحسب المعلومات فإن الرسالة وصلت عبر تطبيق "واتسآب" إلى مواطنين من البلدة الواقعة في قضاء صورة تطلب منهم إخلاء أحد الأبنية السكنية المؤلفة من أربع طبقات قرب محطة للمحروقات.

تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم (صور)
تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم (صور)

وقد قام السكان بإخلاء المنطقة، فيما أقفلت المدارس الخاصة والرسمية في البلدة ومحيطها، ومنها مدرستان كان من المقرر أن تشهدا إجراء امتحانات آخر السنة فيهما.

المصدر: RT

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