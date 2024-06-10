تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم (صور)
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وصلت رسالة نصية إلى عدد من العائلات في بلدة البازورية جنوب لبنان تطلب منهم إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها من قبل الطيران الإسرائيلي.
وحسب المعلومات فإن الرسالة وصلت عبر تطبيق "واتسآب" إلى مواطنين من البلدة الواقعة في قضاء صورة تطلب منهم إخلاء أحد الأبنية السكنية المؤلفة من أربع طبقات قرب محطة للمحروقات.
وقد قام السكان بإخلاء المنطقة، فيما أقفلت المدارس الخاصة والرسمية في البلدة ومحيطها، ومنها مدرستان كان من المقرر أن تشهدا إجراء امتحانات آخر السنة فيهما.
المصدر: RT