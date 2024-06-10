رئيس مجلس الدوما: على شولتس وماكرون أن يستقيلا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن حزبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس "خسرا بشكل بائس" في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن النتائج الأولية للانتخابات تدل على أن سياسة ماكرون فشلت وأن الاتئلاف الحاكم في ألمانيا فقد دعمه بين الجمهور.

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "إن النتائج في فرنسا وألمانيا يمكن التنبؤ بها. الاقتصاد في حالة ركود وأزمة هجرة، وتم انجرار الدولتين إلى الحرب في أوكرانيا خلافا لمصالحهما الوطنية. يتمسك ماكرون وشولتس بالسلطة بكل قوتهما. سيكون من الصحيح أن يستقيلا ويتوقفا عن الاستهزاء بمواطني دولتيهما".

وتدل المعلومات الأولية على أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي بلغت 51%. وفاز الحزب الشعبي الأوروبي في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي فرنسا حل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية بسبب خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي. وفي ألمانيا أظهر حزب المستشار أولاف شولتس أسوأ نتيجة له في التاريخ، حيث خسر أمام اليمين المتطرف.

المصدر: كومرسانت