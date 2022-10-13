بوتين يتمنى لأمير قطر التوفيق في استضافة مونديال 2022

تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائمها اليوم الخميس في أستانا، التوفيق في إقامة مونديال قطر.

وأشار الزعيم الروسي إلى أن موسكو مستعدة لمشاركة تجربتها الخاصة في استضافة حدث رياضي.

وقال بوتين:"نفعل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنقل تجربة التحضير لكأس العالم، كما تعلمون، لقد أتيحت لنا الآن الفرصة للحديث عن هذا أيضا".

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ثم أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن قطر ستكون قادرة على استضافة مونديال 2022 بنفس المستوى العالي الذي قدمته روسيا عام 2018.

وتابع:"أتمنى لكم التوفيق في إقامة هذا الحدث الكبير، وأنا متأكد من أن الأمر سيكون كذلك".

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

ولن يشارك المنتخب الروسي في هذه البطولة بسبب تجميد مشاركته في التصفيات المؤهلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

يذكر أن روسيا استضافت كأس العالم نسخة 2018، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو، وتوج المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الكرواتي في النهائي.

المصدر: "وكالة تاس"