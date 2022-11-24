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"عشان كذا منتخبنا مهاراتهم عاليه"..وزير الرياضة السعودي يستعرض مهارته في تنطيط كرة تنس (فيديو)

الرياضة

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر استعراض وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مهاراته بكرة القدم مستخدما كرة تنس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو ظهر فيه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وهو يستعرض مواهبه عبر قدرته في تنطيط كرة التنس في مكان يبدو أنه ملعب كرة مضرب ذو أرضية صلبة.

وعبر رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بمهارات وزير الرياضة السعودي، حيث قال أحدهم: "إذا هذا الوزير طبيعي يكون منتخبنا بكل هذا الإبداع"، فيما كتب آخر: "عشان كذا منتخبنا مهاراتهم عاليه ..لعيب يا سمو الأمير".

وعلق آخر بالقول: " أبو بدر تري هذا مو لاعب محترف..هذا وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الاختيار مهم جدا بالتطور".

وكان المنتخب السعودي قد تفوق بهدفين مقابل هدف وحيد على  الأرجنتين في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.

المصدر: RT

مونديال قطر

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