"عشان كذا منتخبنا مهاراتهم عاليه"..وزير الرياضة السعودي يستعرض مهارته في تنطيط كرة تنس (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر استعراض وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مهاراته بكرة القدم مستخدما كرة تنس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو ظهر فيه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وهو يستعرض مواهبه عبر قدرته في تنطيط كرة التنس في مكان يبدو أنه ملعب كرة مضرب ذو أرضية صلبة.

وعبر رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بمهارات وزير الرياضة السعودي، حيث قال أحدهم: "إذا هذا الوزير طبيعي يكون منتخبنا بكل هذا الإبداع"، فيما كتب آخر: "عشان كذا منتخبنا مهاراتهم عاليه ..لعيب يا سمو الأمير".

عشان كذا منتخبنا مهاراتهم عاليه ..

لعيب يا سمو الامير @AbdulazizTF

pic.twitter.com/OytgEw4pyr — خالد الشنيف (@k_alshenaif) November 23, 2022

@naifmez أبو بدر تري هذا مو لاعب محترف هذا وزير الرياضة الامير عبدالعزيز بن تركي الاختيار مهم جدا بالتطور 💚 pic.twitter.com/kmu5tACIjZ — سعد الخالدي💙الهلال زعيم آسيا💙 (@saad_cccp) November 24, 2022

وعلق آخر بالقول: " أبو بدر تري هذا مو لاعب محترف..هذا وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الاختيار مهم جدا بالتطور".

@naifmez أبو بدر تري هذا مو لاعب محترف هذا وزير الرياضة الامير عبدالعزيز بن تركي الاختيار مهم جدا بالتطور 💚 pic.twitter.com/kmu5tACIjZ — سعد الخالدي💙الهلال زعيم آسيا💙 (@saad_cccp) November 24, 2022

وكان المنتخب السعودي قد تفوق بهدفين مقابل هدف وحيد على الأرجنتين في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.

المصدر: RT