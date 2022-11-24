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مشجع سعودي يقاطع البث المباشرة لقناة كورية ليفتش في جيب المراسل عن ميسي (فيديو)

الرياضة

مشجع سعودي يقاطع البث المباشرة لقناة كورية ليفتش في جيب المراسل عن ميسي (فيديو)
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اقتحم مشجع سعودي، بثا مباشرا لقناة كورية جنوبية أثناء حديث مراسلها عقب مباراة السعودية والأرجنتين ضمن منافسات مونديال قطر، والتي حسمها "الأخضر" بهدفين لهدف الثلاثاء الماضي.

وبينما كان المراسل يتحدث عن نتيجة المباراة، اقتحم المشجع السعودي البث المباشر متسائلا عن مكان اختفاء قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، حيث سأل المراسل قائلا: "أين ميسي؟" وكرر المشجع سؤاله هذا عدة مرات.

وشوهد المشجع السعودي، وهو يبحث عن ميسي أمام الكاميرا، كما نقب عن الأسطورة الأرجنتينية في "جيب المراسل" وسط ضحكات الأخير.

لقطة المشجع السعودي جاءت للسخرية من الأداء المخيب، الذي ظهر به ميسي رفقة منتخب بلاده خلال المواجهة المثيرة أمام الأخضر السعودي، حيث كان "البرغوث" الحاضر الغائب في المباراة.

المصدر: مواقع التواصل 

مونديال قطر

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