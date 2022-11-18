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ساعة صلاح في "غلوب سوكر" تثير الجدل.. فكم يبلغ سعرها؟

الرياضة

ساعة صلاح في
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لفت النجم المصري محمد صلاح، الأنظار في حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر 2022" الذى نظمه مجلس دبي الرياضي أمس الخميس، بظهوره بساعة فاخرة وقيمة للغاية.

ووفقا لموقع "elbalad.news"، فإن ساعة صلاح حملت توقيع ماركة "Audemars Piguet" وهي مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا.

ويبلغ سعرها حسب ذات الموقع، حوالي 66500 دولار أمريكي.

وكان صلاح توج في حفل "غلوب سوكر"، بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين بينما ذهبت الجائزة الكبرى، وهي جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2022، لمهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

المصدر:"elbalad.news"

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