الاتحاد الأوكراني يقدم طلبا رسميا لـ"الفيفا" لاستبعاد إيران من مونديال قطر

كشفت شبكة "سكاي سبورتش" البريطانية، أن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، تقدم رسميا إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بطلب لاستبعاد منتخب إيران من المشاركة في مونديال "قطر 2022".

وبرر الاتحاد الأوكراني طلبه لزعمه أن إيران تزود روسيا بالأسلحة إضافة إلى أنها تنتهك المادتين 3 و4 من لوائح "الفيفا" اللتين تلزمان أعضاء المنظمة باحترام حقوق الإنسان ومحاربة التمييز.

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يذكر أن قرعة مونديال قطر، أوقعت المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.

وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر:championat.com