رسميا.. البرتغالي كيروش يعود لتدريب منتخب إيران

عاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لاستلام مهمة الإشراف على المنتخب الإيراني لكرة القدم خلفا للكرواتي دراغان سكوتشيتش، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء الاتحاد المحلي للعبة.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان: "تم اختيار كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الإيراني لكرة القدم"، مضيفا "سيتم شكر السيد دراغان سكوتشيتش، المدرب السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، على جهوده خلال تعاونه مع اتحاد كرة القدم".

وتأتي الاستعانة مجددا بخدمات المدرب البرتغالي البالغ 69 عاما قبل أسابيع من مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

وكان كيروش تولى الإدارة الفنية لمنتخب إيران بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، إذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

على صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن قرعة مونديال قطر، أوقعت المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.

وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر: أ ف ب