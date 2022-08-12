شقيقة رونالدو ترد على سخرية رئيس ريال مدريد من النجم البرتغالي

بعد انتشار الفيديو الذي ظهر فيه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرد بتهكم على طلب عودة كريستيانو رونالدو إلى الملكي من قبل بعض الجماهير، ردت شقيقة النجم البرتغالي على السخرية.

ولم تتأخر كاتيا أفيرو، شقيقة مهاجم مانشستر يونايتد في الرد على سخرية بيريز من شقيقها ووصفه بالعجوز البالغ 38 عاما، قاطعا طريق التعاقد مع الهداف التاريخي لريال مدريد مرة أخرى.

وكتبت أفيرو البالغ عمرها 44 عاما عبر حسابها على إنستغرام": "عمره 38 عاما لكن يمكنه القفز مترين لأعلى في الهواء والبقاء لمدة ثلاث دقائق عاليا. جسمه خال من الدهون، احترم نفسك أيها الرجل العجوز، أنت تبلغ من العمر 75 عاما".

Real Madrid’s President Florentino Perez rejecting calls from fans for Real Madrid to sign Cristiano Ronaldo 😭😂pic.twitter.com/ib6Lyro3Xw — Edmund 💉 (@EdmundOris) August 11, 2022

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ونفى رئيس ريال مدريد أي احتمال لعودة هداف النادي التاريخي رونالدو إلى صفوف بطل أوروبا، وذلك في رده على سؤال على أحد المشجعين بشأن إمكانية عودة المهاجم البرتغالي إلى سانتياغو برنابيو.

وأكد بيريز رئيس ريال مدريد بطل السوبر الأوروبي على عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك التعاقد مع بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وارتبط كريستيانو رونالدو بمغادرة مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد موسم واحد فقط من انضمامه للمانيو.

ويعيش كريستيانو رونالدو، فترة صعبة رفقة مانشستر يونايتد، ولا يريد المشاركة في الدوري الأوروبي، ويتطلع للرحيل إلى فريق يشارك في دوري الأبطال.

المصدر: tribuna.com