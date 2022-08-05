الروسية كوديرميتوفا تؤكد علو كعبها على التونسية أنس جابر

أطاحت اللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بالتونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة سان خوسيه الأمريكية للتنس ذات الـ500 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها 757 ألفا و900 دولار.

وفازت اللاعبة الروسية المصنفة تاسعة في البطولة، على أنس جابر، المصنفة ثالثة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الجمعة.

وستكون فيرونيكا كوديرميتوفا (25 عاما) على موعد في الدور قبل النهائي للبطولة، مع الفائزة من اللقاء الذي سيجمع اللاعبتين الأمريكيتين أماندا أنيسيموفا وشلبي روجرز.

وحققت فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 19عالميا، انتصارها الثالث على التوالي على أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا، في ثالث مواجهة بينهما حتى الآن، الأولى كانت في عام 2019، في الدور 32 لبطولة موسكو، حيث فازت اللاعبة الروسية بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-3).

أما المواجهة الثانية فقد كانت في بطولة هارتوجنبوش الهولندية، وانتهت بهزيمة أنس جابر بمجموعتين متتاليتين أيضا، بنتيجة: (6-3) و(6-4).

المصدر: وكالات