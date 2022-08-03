الروسية كاساتكينا تهزم الأمريكية تاونسيند في عقر دارها

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور الثاني لبطولة سان خوسيه الأمريكية للتنس البالغ مجموع جوائزها 757 ألفا و900 دولار، على حساب صاحبة الأرض الأمريكية تايلور تاونسيند.

وفازت كاساتكينا المصنفة سابعة، على تايلور تاونسيند بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء.

وضربت كاساتكينا (25 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة، مع جارتها البيلاروسية آرينا سوبولينكو.

المصدر: RT