الروسي روبليف يواصل مشواره في واشنطن

صعد أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي من بطولة واشنطن للتنس ذات الـ500 نقطة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و953 ألف دولار، على حساب الأمريكي مكسيم كريسي.

وتمكن روبليف من الفوز على صاحب الأرض مكسيم كريسي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وسيكون أندريه روبليف (24 عاما) في الدور ربع النهائي بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع الدنماركي هولجر رون والأمريكي جيفري جون ولف، اليوم أيضا.

المصدر: RT