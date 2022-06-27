الألعاب المتوسطية.. دموع لاعبة تونسية تصنع الحدث (فيديو)

أحرزت التونسية وفاء محجوب، الميدالية الفضية في رياضة الكارتيه (وزن 61 كغ) في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في وهران بالجزائر، مهدية لتونس أول ميدالية خلال هذه الألعاب.

وتمكنت البطلة التونسية من تحقيق 3 انتصارات في أدوار ثمن وربع ونصف النهائي، قبل أن تلاقي صاحبة الأرض الجزائرية شيماء ميدي في الدور النهائي وتنهزم في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-3.

وبعد نهاية مواجهتها ضد منافستها الجزائرية، انهارت وفاء محجوب بالبكاء، وأشارت إلى تعرضها للظلم في تصريحات خصت بها موقع "match'z" التونسي، قائلة: "أنا متأسفة جدا على خسارة المباراة، لقد انتزعوا مني الميدالية الذهبية في اللحظة الأخيرة".

وأضافت: "كنت متقدمة وأسير نحو الفوز، لكن الجزائرية خطفت الانتصار لأنها تلعب في بلدها، طمحت لميدالية ذهبية لكن في الأخير سأرضى بالفضية التي هي كذلك إنجاز مشرف، أتمنى أن أتدارك في المرات المقبلة".

المصدر: وكالات