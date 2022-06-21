الصحفي الفرنسي ريولو: كذبة الخليفي الكبرى هي 21 يونيو

رد الصحفي الفرنسي دانييل ريولو على تصريحات القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن اللقاء بمدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان.

ونفى ناصر الخليفي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تصريحات صحفية، ما تردد مؤخرا بخصوص رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال الخليفي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أريد فقط أن أوضح أنني أحببت زيدان كلاعب ومدرب، لكننا لم نتحدث معه بشكل مباشر أو غير مباشر، لقد اتخذنا قرارا آخر فيما يخص المدرب المقبل، وهو الخيار الأفضل لنا من الناحية الخططية".

لكن الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، الذي يعمل في عدة منصات إعلامية منها "راديو مونت كارلو"، فند ما قاله الخليفي، وأشار في "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"أن آخر لقاء بين الخليفي وزيدان كان يوم الثلاثاء، قبل ساعات من تصريحاته عن عدم الاهتمام بمدرب ريال مدريد الإسباني السابق.

twitter.com/DanielRiolo

وأشار الإعلامي الفرنسي إلى أنه سيكشف مزيدا من التفاصيل لاحقا في برنامجه على "راديو مونت كارلو".

🎙 @DanielRiolo : "Le grand mensonge d'Al-Khelaïfi, c'est donc le 21 juin. Pour la première fois, il a pris un râteau. Et il est bien décidé à ne pas assumer. Et comme il ne veut pas assumer, il va raconter une autre histoire. Nous, on va raconter l'histoire." @BigMat_Francepic.twitter.com/rQ5uPUODPW — After Foot RMC (@AfterRMC) June 21, 2022

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن رفض زيدان تدريب باريس سان جيرمان دفع إدارة النادي للاتجاه إلى الخيار البديل، وهو كريستوف جالتييه، مدرب نيس الفرنسي.

المصدر: وكالات