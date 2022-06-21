ناصر الخليفي يوضح موقفه من زيدان.. ويكشف عرض ريال مدريد لمبابي

كشف القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن مفاجآت مدوية تتعلق بمهاجمه الفرنسي كيليان مبابي والمدرب زين الدين زيدان.

ونجح باريس سان جيرمان في تمديد عقد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي حتى صيف 2025، الشهر الماضي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال مجانا إلى صفوف ريال مدريد.

وقال الخليفي خلال مقتطفات من حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، والذي سينشر كاملا غدا الأربعاء: "رفضت عرض بقيمة 180 مليون يورو من ريال مدريد في الصيف الماضي لأنني كنت أعرف أن كيليان يريد البقاء في باريس".

وتابع: "أنا أعرف مبابي جيدا، وأعرف ما يريده هو وعائلته، لا يهتمون بالمال، لقد اختار أن يلعب هنا لأنها مدينته وناديه وبلده وأن يلعب أيضا للمشروع الرياضي".

وتطرق الخليفي أيضا إلى الشائعات التي ربطت باريس سان جيرمان بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث نفى أن يكون هو المدير الفني المقبل للفريق، حال الإعلان رسميا عن رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال الخليفي: "أريد فقط أن أوضح أنني أحببت زيدان كلاعب ومدرب، لكننا لم نتحدث معه بشكل مباشر أو غير مباشر، لقد قررنا خيارا آخر فيما يخص المدرب المقبل، وهو الخيار الأفضل لنا من الناحية الخططية".

وحول مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لا يزال ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس يتمسكون به، رغم انسحاب 9 أندية منه في أبريل 2021، قال الخليفي: "هذا المشروع مات نهائيا".

يذكر أن ناصر الخليفي رفض انضمام باريس سان جيرمان لمشروع دوري السوبر الأوروبي، بل وقاد حملة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" لمنع ظهوره نهائيا.

المصدر: وكالات