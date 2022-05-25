رونالدينيو يزور تدريبات "ايسترن كومباني".. ويوقع على ملابس اللاعبين (فيديو)

قام النجم السابق للمنتخب البرازيلي، رونالدينيو، اليوم الأربعاء، بزيارة لمركز تدريب لاعبي نادي "إيسترن كومباني" المصري لكرة القدم، في ملعب النادي بمنطقة العمرانية في الجيزة.

وحرص رونالدينيو، على تفقد التدريبات وإجراء حوار مع اللاعبين والجهاز الفني والذين التقطوا الصور التذكارية معه، كما قام بالإمضاء على عدد من ملابس اللاعبين.

ووصل نجم فريق برشلونة السابق ومنتخب "السامبا"، إلى مطار القاهرة يوم الاثنين، وكان في استقباله هاني أمان رئيس مجلس إدارة نادي "إيسترن كومباني"، وحضر مساء حفلا بأحد فنادق القاهرة وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم السابقين ونجوم المجتمع.

وأعرب رونالدينيو عن سعادته لوجوده في مصر للمرة الرابعة: "زرت مصر أول مرة في عمر الـ17 عاما وهي من أعطتني السعادة كلها والحظ الجيد".

وأكد البرازيلي أنه بسبب كأس العالم في مصر "لم أكن سأصل لما وصلت إليه، وكلما أتيت إلى مصر أشعر أن الأبواب تفتح لي، ومصر أعطتني حظا عاليا وفتحت لي أبوابا في كرة القدم، مضيفا: "زرت الأهرامات من قبل وكل مرة أزور مصر لا بد من زيارة الأهرامات، وكنت أرغب في استقدام والدتي معي لزيارة مصر والأهرامات".

المصدر: وكالات