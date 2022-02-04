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بادرة رائعة لإيتو تجاه منتخب مصر (صور)

الرياضة

بادرة رائعة لإيتو تجاه منتخب مصر (صور)
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حرص رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، على تهنئة منتخب مصر، بعد بلوغه نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بفوزه على الكاميرون (3-1) بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي على مدار 120 دقيقة.

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وتوجه إيتو بعد المباراة إلى مدير المنتخب المصري، وائل جمعة، في أرضية الملعب، وقدم له التهنئة على الفوز والتأهل.

كما حرص إيتو على تهنئة وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.

وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغالي بعد غد الأحد، لتحديد بطل النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

المصدر: وكالات

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