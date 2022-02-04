بادرة رائعة لإيتو تجاه منتخب مصر (صور)
حرص رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، على تهنئة منتخب مصر، بعد بلوغه نهائي كأس أمم إفريقيا.
وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بفوزه على الكاميرون (3-1) بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي على مدار 120 دقيقة.
وتوجه إيتو بعد المباراة إلى مدير المنتخب المصري، وائل جمعة، في أرضية الملعب، وقدم له التهنئة على الفوز والتأهل.
🇨🇲 Samuel Eto’o came out to congratulate #TeamEgypt for making the final. ❤️👏🏽— #TeamEgypt 🇪🇬✪ (@MickyJnr__) February 3, 2022
That’s what we call true sportsmanship. 😍🤝
Once again, African football won. 😃#TotalEnergiesAFCON2021#AFCON2021pic.twitter.com/dH7FYBsbkW
كما حرص إيتو على تهنئة وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.
صامويل إيتو يهنئ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والجهاز الفنى لمنتخب مصر بالتأهل للنهائي #هيدوpic.twitter.com/l4T1RjcsAQ— هيدو (@hedooo1982) February 3, 2022
وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغالي بعد غد الأحد، لتحديد بطل النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا.
المصدر: وكالات
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