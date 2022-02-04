شاهد.. رد فعل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لرد فعل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، عقب خسارة منتخب بلاده أمام مصر بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس إفريقيا.

وتصدى الحارس المصري محمد أبوجبل لركلتين ترجيحيتين، وسدد الكاميروني كلينتون ركلة ثالثة خارج إطار المرمى، ليحقق "الفراعنة" الفوز بنتيجة 3-1 ويحجزوا مكانهم في المباراة النهائية.

وبدا إيتو متأثر للغاية بعد خسارة منتخب بلاده، حيث ظهر في المدرجات حزينا وقد وطى رأسه وغير مصدق لما حدث.

Samuel Eto’o after the last penalty against Egypt #AFCON2021pic.twitter.com/R4BjzLQ2UC — Yimzy (@YimzyAgain) February 3, 2022

وكان إيتو أثار جدلا واسعا مؤخرا بوصفه مباراة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بـ"الحرب".

وتلعب مصر في المباراة النهائية بعد غد الأحد مع السنغال المتأهلة على حساب بوركينا فاسو (3-1).

المصدر:RT