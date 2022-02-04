 
مباشر

شاهد.. رد فعل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر

الرياضة

شاهد.. رد فعل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbj5

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لرد فعل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، عقب خسارة منتخب بلاده أمام مصر بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس إفريقيا.

وتصدى الحارس المصري محمد أبوجبل لركلتين ترجيحيتين، وسدد الكاميروني كلينتون ركلة ثالثة خارج إطار المرمى، ليحقق "الفراعنة" الفوز بنتيجة 3-1 ويحجزوا مكانهم في المباراة النهائية.

وبدا إيتو متأثر للغاية بعد خسارة منتخب بلاده، حيث ظهر في المدرجات حزينا وقد وطى رأسه وغير مصدق لما حدث.

وكان إيتو أثار جدلا واسعا مؤخرا بوصفه مباراة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بـ"الحرب".

وتلعب مصر في المباراة النهائية بعد غد الأحد مع السنغال المتأهلة على حساب بوركينا فاسو (3-1).

المصدر:RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا