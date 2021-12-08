"ليفربول إيكو": هناك مخاوف داخل ليفربول من عملية تجديد عقد صلاح

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن هناك مخاوف داخل ليفربول من عملية تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، باعتباره سيكمل عامه الثلاثين في الصيف المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع "الريدز" بنهاية الموسم المقبل، وهناك مفاوضات جارية حاليا بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في قيمة الراتب السنوي للاعب.

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وأوضحت "ليفربول إيكو" في تقرير لها، أن عمر محمد صلاح لن يجعل ليفربول يتراجع عن تجديد عقده، ولكنه لن يمنحه عقدا طويل الأمد أو راتبا ضخما.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيفتح ليفربول الباب أمام رحيل صلاح في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة من عائد بيعه.

وربطت بعض التقارير السابقة، اسم صلاح بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو أحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد أو برشلونة.

المصدر: وكالات