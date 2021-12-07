ليفربول يوجه ضربة مزدوجة لميلان في دوري الأبطال

أطاح فريق ليفربول بمضيفه ميلان من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه عليه في عقر داره (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وضع المدافع الإنجليزي فيكايو توموري الفريق الإيطالي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 29، ولكن الضيوف ردوا الصاع صاعين بتسجيليهم هدفين متتاليين، عبر كل من المهاجمين، النجم المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقتين (36، 55) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق ليفربول انتصاره السادس على التوالي وتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وكان قد ضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

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بينما تجمد رصيد ميلان عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب، ليخرج من دوري الأبطال، كما أخفق في الالتحاق بالدوري الأوروبي أيضا.

بينما ذهبت بطاقة التأهل الثانية للدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، إلى فريق أتلتيكو مدريد الذي تقدم للمركز الثاني عقب فوزه المثير على بورتو البرتغالي (3-1) في عقر داره في اللقاء الذي جمعهما في الوقت ذاته أيضا، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

واحتل نادي بورتو المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، والتحق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT