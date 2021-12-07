صلاح وجها لوجه ضد إبراهيموفيتش في "موقعة على صفيح ساخن"

يحتضن ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو اليوم الثلاثاء الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش مباراة حاسمة بالنسبة لميلان ضد ضيفه ليفربول، في ختام منافسات المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإيطالي "الروسونيري":

ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بينما يحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط متأخرا بفارق نقطة عن الوصيف بورتو البرتغالي الذي يستضيف بدوره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الرابع برصيد 4 نقاط، في الوقت ذاته على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

المصدر: RT