باريس سان جيرمان يقسو على كلوب

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي (4-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي كليان مبابي على هدفين مبكرين للفريق الباريسي في الدقيقتين (2 و7)، بينما تكفل زميله المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحراز الثنائية الأخرى عند الدقيقتين (38، و76 من ركلة جزاء).

في حين لاعب خط الوسط البلجيكي سجل ماتس ريتس هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.

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واحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وكان قد ضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 للبطولة في الجولة الماضية، رفقة مانشستر سيتي متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

بينما احتل فريق كلوب بروج المركز الرابع والأخير في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، وودع دوري الأبطال.

أمام المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فقد كان من نصيب فريق لايبزيغ الألماني، الذي فاز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الثانية التي جرت بينهما في الوقت ذاته، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

المصدر: RT