مبابي يدخل تاريخ دوري الأبطال برقم قياسي

حقق مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رقما مميزا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفين مبكرين في الدقيقتين (2 و7) من زمن اللقاء على ملعب "حديقة الأمراء" رافعا رصيده إلى 4 أهداف في الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" والـ31 خلال 51 مباراة بدوري الأبطال.

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وأصبح مبابي أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 30 هدفا، ببلوغه 22 عاما و352 يوما.

كما سجل المهاجم الشاب الثنائية في زمن قدره 6 دقائق و23 ثانية، ليحرز أسرع هدفين بعد ثنائية البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد الذي سجل في شباك غلطة سراي التركي خلال زمن قدره 6 دقائق و13 ثانية.

المصدر: وكالات