باريس سان جيرمان يسعى لتفادي كمين كلوب على ملعب "حديقة الأمراء"
يختتم فريق باريس سان جيرمان مبارياته ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة ضيفه كلوب بروج البلجيكي اليوم الثلاثاء في الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش.
وسيبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (49 عاما) المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية "لأمراء باريس" لمواجهة ضيفه البلجيكي:
📋 Tonight's starting XI for #PSGCLU!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 7, 2021
🔴🔵 #AllezParis
pic.twitter.com/nM5pIu1Msw
بينما سيبدأ البلجيكي فيليب كليمنت (47 عاما)، المدير الفني لفريق كلوب بروج، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان:
Our line-up for tonight! ✨ #PSGCLU#UCL ⚽ pic.twitter.com/vVdPG5aXvw— Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 7, 2021
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وضمن التأهل إلى دور الـ16 للبطولة مبكرا.
بينما فريق كلوب بروج، المركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن فريق لايبزيغ الألماني، ويتنافسان على المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
المصدر: "twitter/psg_arab/ ClubBrugge"
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