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رياض محرز يسجل هدفا بطعم العلقم (فيديو)

الرياضة

رياض محرز يسجل هدفا بطعم العلقم (فيديو)
Globallookpress
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خسر فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه لايبزيغ الألماني (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك في ختام منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ثنائية الفريق الألماني كل من لاعب خط الوسط الهنغاري دومينيك سزوبوسزلاي، والمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقتين (24 و71) على الترتيب.

بينما سجل الجناح الجزائري رياض محرز هدف كتيبة الإسباني بيب غوارديولا، بحلول الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وتعرض مانشستر سيتي لأول هزيمة في الموسم الحالي للبطولة، بعد 5 انتصارات متتالية، واحتفظ بصدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وكان قد ضمن مبكرا التأهل إلى دور الـ16  "للتشامبيونز ليغ".

بينما احتل لايبزيغ المركز الثالث برصيد 7 نقاط والتحق بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT 

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