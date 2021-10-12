رئيس الفيفا يعرض استضافة كأس العالم على إسرائيل والإمارات

طرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفنتينو، على إسرائيل فكرة استضافة كأس العالم في العام 2030 بالتعاون مع دول المنطقة وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس وزراء دولة إسرائيل على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "تغريدة" جاء فيها: "التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت اليوم رئيس الفيفا جياني إنفنتينو وهنأه بمناسبة زيارته الأولى إلى إسرائيل.

وطرح رئيس الفيفا فكرة قيام إسرائيل باستضافة مباريات المونديال في العالم 2030، إلى جانب دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة".

إلتقى رئيس الوزراء بينيت اليوم رئيس الفيفا جياني إنفنتينو وهنأه بمناسبة زيارته الأولى إلى إسرائيل.



هذا وخلال حديثهما, طرح رئيس الفيفا فكرة قيام إسرائيل باستضافة مباريات المونديال في العالم 2030, إلى جانب دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة. pic.twitter.com/RollJCgET6 — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) October 12, 2021

المصدر: "twitter.com/Israelipm_ar"