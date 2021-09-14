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رونالدو العائد يقود "الشياطين الحمر" في أول مباراة بدوري الأبطال

الرياضة

رونالدو العائد يقود
AP
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يستهل مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقيادة نجمه العائد البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء، بمواجهة مضيفه يونغ بويز السويسري.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش، على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن، وذلك في إطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا فريقي فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

وسيبدأ الأمريكي ديفيد فاغنر (49 عاما)، المدير الفني لفريق يونغ بويز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه فريق "الشياطين الحمر":

بينما اختار النرويجي، أولي غونار سولشير (48 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية بقيادة رونالدو "صاروخ ماديرا" لمواجهة مضيفه السويسري:

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المصدر: RT 

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