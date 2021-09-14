رونالدو يحرز سريعا باكورة أهداف الموسم الجديد لدوري الأبطال ويسجل رقما جديدا (فيديو)

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باكورة أهداف الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، في مستهل مشواره مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في "التشامبيونز ليغ".

واحتاج رونالدو إلى 13 دقيقة فقط ليهز شباك مضيفه يونغ بويز السويسري، على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة برن، وذلك في إطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا فريقي فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

Бруну Фернандеш вырезал такую классную передачу, что Роналду не мог промахнуться 🙌



Это уже 135-й гол Криша в ЛЧ. Фантастика 😱 pic.twitter.com/WaNZOt0eMk — Матч ТВ (@MatchTV) September 14, 2021

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وسجل رونالدو (36 عاما) بذلك الهدف الأول في الموسم الجديد لدوري الأبطال، ليعزز رقم القياسي كهداف تاريخي للبطولة برصيد 135 هدفا.

وشارك النجم البرتغالي في مباراته رقم 177 بدوري الأبطال وعادل بذلك الرقم القياسي لزميله السابق في ريال مدريد حارس المرمى الإسباني الأسطورة إيكر كاسياس المعتزل.

المصدر: RT