نتائج مثيرة للمباريات الافتتاحية لدوري الأبطال (فيديو)

أسفرت المباريات الافتتاحية للجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022) عن نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة مانشستر يونايتد وبرشلونة.

وبدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد لدوري الأبطال، بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (2-1) في المباراة التي جمعتهما ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي شهد تعادل فريق فياريال الإسباني مع ضيفه أتالانتا الإيطالي (2-2) على ملعب "لاسيراميكا" في مدينة فياريال.

بينما مني فريق برشلونة بهزيمة ساحقة في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ (0-3) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا تعادل فريق دينامو كييف الأوكراني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي من دون أهداف على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

وفيما يلي نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى "للتشامبيونز ليغ":

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المجموعة الخامسة:

برشلونة الإسباني - بايرن ميونخ الألماني – (0-3)

دينامو كييف الأوكراني - بنفيكا البرتغالي – (0-0)

المجموعة السادسة

يونغ بويز السويسري - مانشستر يونايتد الإنجليزي – (2-1)

فياريال الإسباني - أتلانتا الإيطالي – (2-2)

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المجموعة السابعة

إشبيلية الإسباني - ريد بول سالزبورغ النمساوي – (1-1)

ليل – الفرنسي - فولفسبورغ الألماني – (0-0)

المجموعة الثامنة

تشيلسي الإنجليزي - زينيت بطرسبرغ الروسي – (1-0)

مالمو السويدي - يوفنتوس الإيطالي – (0-3).

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بينما ستقام المباريات الـ8 الأخرى ضمن منافسات الجولة الأولى "للتشامبيونز ليغ" يوم الأربعاء.

المصدر: RT