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العملاق البافاري يضرب برشلونة في عقر داره (فيديو)

الرياضة

العملاق البافاري يضرب برشلونة في عقر داره (فيديو)
AP
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أسقط بايرن ميونخ مضيفه برشلونة في عقر داره (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح النجم الألماني توماس مولر جلاد برشلونة التسجيل للعملاق البافاري  في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول. قبل أن يأتي زميله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ويحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين (56 و85) من زمن اللقاء، ليوقع "ليفان_غول_سكي" على هدفه رقم 34 في آخر 33 مباراة.

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وأصبح بايرن ميونخ أول فريق يفوز على برشلونة ثلاث مرات متتالية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.  

يذكر أن برشلونة كان قد تعرض لهزيمة ساحقة أيضا أمام العملاق البافاري (2-8) في آخر مباراة بينهما يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصد فريق بايرن ميونخ بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الخامسة متفوقا بفارق نقطتين على فريقي دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي، اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف، ومن ثم برشلونة في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT 

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