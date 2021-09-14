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يونغ بويز يفسد فرحة رونالدو (فيديو)

الرياضة

يونغ بويز يفسد فرحة رونالدو (فيديو)
Globallookpress
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استهل مانشستر يونايتد الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل "للشياطين الحمر" بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية. وتعرض مانشستر يونايتد لضربة موجعة في الدقيقة 35 بطرد مدافعه آرون فان بيساكا.

ونجح المهاجم الكاميروني نيكولاس مومي نغيمالو في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 66، وبعد ذلك زج النرويجي، أولي غونار سولشير (48 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، باللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش بدلا من رونالدو، لتعزيز خط الوسط نظرا للنقص العددي.

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ولكن المهاجم الفرنسي جوردان سيباتشيو نجح في اقتناص هدف الفوز للفريق السويسري، مستغلا خطأ فادحا ارتكبه الإنجليزي جيسي لينغارد في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن.

المصدر: RT 

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