يونغ بويز يفسد فرحة رونالدو (فيديو)

استهل مانشستر يونايتد الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل "للشياطين الحمر" بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية. وتعرض مانشستر يونايتد لضربة موجعة في الدقيقة 35 بطرد مدافعه آرون فان بيساكا.

Бруну Фернандеш вырезал такую классную передачу, что Роналду не мог промахнуться 🙌



Это уже 135-й гол Криша в ЛЧ. Фантастика 😱 pic.twitter.com/WaNZOt0eMk — Матч ТВ (@MatchTV) September 14, 2021

ونجح المهاجم الكاميروني نيكولاس مومي نغيمالو في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 66، وبعد ذلك زج النرويجي، أولي غونار سولشير (48 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، باللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش بدلا من رونالدو، لتعزيز خط الوسط نظرا للنقص العددي.

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ولكن المهاجم الفرنسي جوردان سيباتشيو نجح في اقتناص هدف الفوز للفريق السويسري، مستغلا خطأ فادحا ارتكبه الإنجليزي جيسي لينغارد في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن.

المصدر: RT