رونالدو يهدي قميصه لامرأة لهذا السبب (صور)

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه لامرأة أسقطها أرضا بتسديدة قوية خلال فترة الإحماء، التي سبقت مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه يونغ بويز السويسري يوم الثلاثاء.

واعتذر رونالدو "صاروخ ماديرا" من موظفة ضمن فريق أمن الملعب، مباشرة بعد أن سدد كرة قوية باتجاه المرمى، لكنها ضلت طريقها، واصطدمت بالمرأة التي سقطت أرضا من قوة التسديدة.

Cristiano Ronaldo went to check on a security guard who he hit with one of his shots during the warm up 💥 pic.twitter.com/X2ZfEoPUpm — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021

ولم يكتف رونالدو بذلك فقد أهدى قميصه للمرأة بعد انتهاء المباراة، رغم خسارة فريقه بهدف مقابل هدفين.

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المصدر: وكالات