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رونالدو يهدي قميصه لامرأة لهذا السبب (صور)

الرياضة

رونالدو يهدي قميصه لامرأة لهذا السبب (صور)
AP
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أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه لامرأة أسقطها أرضا بتسديدة قوية خلال فترة الإحماء، التي سبقت مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه يونغ بويز السويسري يوم الثلاثاء.

واعتذر رونالدو "صاروخ ماديرا" من موظفة ضمن فريق أمن الملعب، مباشرة بعد أن سدد كرة قوية باتجاه المرمى، لكنها ضلت طريقها، واصطدمت بالمرأة التي سقطت أرضا من قوة التسديدة.

ولم يكتف رونالدو بذلك فقد أهدى قميصه للمرأة بعد انتهاء المباراة، رغم خسارة فريقه بهدف مقابل هدفين.

رونالدو يهدي قميصه لامرأة لهذا السبب (صور)
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المصدر: وكالات 

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