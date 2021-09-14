التشكيلة الأساسية لـ"الموقعة الثأرية" بين برشلونة وبايرن ميونخ

يستضيف ملعب "كامب" اليوم الثلاثاء المباراة المرتقبة بين فريق برشلونة وضيفه بايرن ميونخ الألماني، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الألماني:

بينما وضع جوليان ناغيلسمان، المدير الفني للفريق البافاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة خصمه الكتالوني:

يذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بهزيمة ساحقة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ (2-8)، يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: twitter/FCBarcelona/FCBayern