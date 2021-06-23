المدير المالي للزمالك يرد على اتهامات ساسي ويتحدث عن هدية آل الشيخ

رد المدير المالي السابق لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، طارق حشيش، على الاتهامات التي أثارها نجم خط وسط القلعة البيضاء، التونسي فرجاني ساسي فيما يتعلق بتجديد عقده مع الفريق.

وكان ساسي، استعان بتسجيل فيديو، يظهر فيه مدرب الزمالك السابق، أيمن عبد العزيز، وهو يؤكد أن طارق حشيش، وعضو اللجنة التنفيذية السابق في الزمالك، إبراهيم عبد الله، أفسدا جلسة توقيع اللاعب التونسي على تجديد عقده بعد الاتفاق على كل شيء.

ولكن حشيش، أكد أن الجانب المالي هو السبب الرئيسي في عدم تجديد عقد ساسي، وأوضح في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر"، أن هناك لقاء واحدا تم مع النجم الدولي التونسي وتوصلوا لاتفاق معه على كل البنود المالية وقتها.

وواصل: "فرجاني كان يحصل على مليون و800 ألف يورو سنويا، وهذا اللاعب جاء من المفروض هدية من المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وقيمة تلك الهدية كم لا نعلم".

وأضاف: "كان هناك اتفاق على أن يتحمل الزمالك مبلغ 233 ألف يورو سنويا من عقد فرجاني ساسي، لكن المستندات أكدت على أن خزينة الزمالك تحملت قيمة عقد اللاعب كاملا على مدار الـ3 سنوات".

يذكر أن ساسي، الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية هذا الموسم، كشف في تغريدة سابقة له عبر "تويتر"، أن فترته مع الأبيض كانت الأهم في حياته، ووعد الجماهير بـ"توضيح الحقائق" قريبا.

المصدر: وكالات