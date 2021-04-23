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رقم غير مسبوق لميسي في الليغا

الرياضة

رقم غير مسبوق لميسي في الليغا
AFP LLUIS GENE
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نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في تسجيل هدفين في شباك خيتافي، الخميس، على ملعب "كامب نو"، في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصاءات، أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من تسجيل 25 هدفا أو أكثر بالدوري، في كل من المواسم الـ12 الأخيرة.

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وجاء هدفا ميسي ضمن فوز فريقه الثمين 5-2 على ضيفه خيتافي، عندما افتتح الأرجنتيني التسجيل لبرشلونة مبكرا في الدقيقة الثامنة، وعاد لهز الشباك من جديد، بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 33، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 25 هدفا وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما هداف ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة لديه مباراة مؤجلة وفي حال فوزه فيها فسيرفع رصيده إلى 71 نقطة وينتزع الوصافة من غريمه الريال. كما سيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" في الـ8 من مايو المقبل ضمن مباريات الجولة الـ35 من "الليغا"، ويتوقع أن تحدد بشكل كبير هوية البطل.

المصدر: Squawka Football

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