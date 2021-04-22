برشلونة يكتسح خيتافي بخماسية ويشعل الصراع على لقب "الليغا" (فيديو)
حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه خيتافي بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وتناوب على تسجيل خماسية النادي الكتالوني كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي "هدفين" (د.8 و33) والمغربي سفيان شاكلا مدافع خيتافي بالخطأ في مرماه (د.28) والأوروغوياني رونالد أراوخو (د.87) والفرنسي أنطوان غريزمان من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وسجل ثنائية الضيوف الفرنسي كليمونت لينغليه مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه والتركي إنيس أونال من ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و69 على الترتيب.
الدوري الاسباني : برشلونة 5 × 2 خيتافي | اهداف المباراة HD— ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 22, 2021
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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطتين عن ريال مدريد الوصيف.
"برشلونة" يهزم "خيتافي" في ختام مباريات الجولة الـ31. #BarçaGetafe 5-2#LiveResultspic.twitter.com/RK0UjZ8i12— LaLiga (@LaLigaArab) April 22, 2021
في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز الـ15 على جدول الترتيب.
🔥الصراع متواصل في #LaLigaSantander .⚽🔝— LaLiga (@LaLigaArab) April 22, 2021
مَن سيكون بطل الموسم ؟ 🏆#YouHaveToLiveIt#LiveStandingspic.twitter.com/ERCxEfYHZ6
يذكر أن برشلونة لديه مباراة مؤجلة وفي حال فوزه فيها فسيرفع رصيده إلى 71 نقطة وينتزع الوصافة من غريمه الريال. كما سيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" في الـ8 من مايو المقبل ضمن مباريات الجولة الـ35 من "الليغا"، ويتوقع أن تحدد بشكل كبير هوية البطل.
المصدر: RT