برشلونة يكتسح خيتافي بخماسية ويشعل الصراع على لقب "الليغا" (فيديو)

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه خيتافي بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتناوب على تسجيل خماسية النادي الكتالوني كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي "هدفين" (د.8 و33) والمغربي سفيان شاكلا مدافع خيتافي بالخطأ في مرماه (د.28) والأوروغوياني رونالد أراوخو (د.87) والفرنسي أنطوان غريزمان من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسجل ثنائية الضيوف الفرنسي كليمونت لينغليه مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه والتركي إنيس أونال من ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و69 على الترتيب.

الدوري الاسباني : برشلونة 5 × 2 خيتافي | اهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/x2SW0RK6Wu — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 22, 2021

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز الـ15 على جدول الترتيب.

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يذكر أن برشلونة لديه مباراة مؤجلة وفي حال فوزه فيها فسيرفع رصيده إلى 71 نقطة وينتزع الوصافة من غريمه الريال. كما سيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" في الـ8 من مايو المقبل ضمن مباريات الجولة الـ35 من "الليغا"، ويتوقع أن تحدد بشكل كبير هوية البطل.

المصدر: RT