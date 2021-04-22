رسميا.. برشلونة يقرر الاستمرار في دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي مطول الخميس، تمسكه بالاستمرار بمشروع مسابقة دوري السوبر الأوروبي رغم انسحاب معظم الفرق المؤسسة للبطولة الجديدة.

وقال برشلونة في بيانه: "في ظل المناخ الاجتماعي والاقتصادي الحالي، يشارك النادي، وجهة نظر معظم كبار أوروبا، أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لضمان الاستدامة المالية، وتحسين المنتج المقدم للجماهير وتعزيز قاعدة المشجعين".

وأضاف: "في هذا السياق، وافق مجلس إدارة برشلونة، على وجه السرعة، على أن يكون من الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، وهي مسابقة تهدف إلى تحسين جودة وجاذبية المنتج المقدم الذي يبحث عنه مشجعو كرة القدم".

وتابع: "في الوقت نفسه، فإن البحث عن صيغ جديدة للتضامن مع أسرة كرة القدم ككل، أحد أكثر مبادئ نادي برشلونة الراسخة".

Club statement on the Super Leaguehttps://t.co/BFSgo1OaQo — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2021

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وواصل البيان: "تم اتخاذ القرار على أساس الاقتناع بأنه سيكون خطأ تاريخيا أن نرفض فرصة الانضمام لهذا المشروع كأحد المؤسسين، لأننا من أفضل الأندية في العالم، يجب أن تكون نيتنا دائما أن نكون بالمقدمة، هذا جزء لا غنى عنه في هوية النادي وروحه الرياضية والاجتماعية والمؤسسية".

وأكمل: "يحتفظ نادي برشلونة بصفته فريق كان وسيظل مملوكا من قبل أعضائه، بالحق في إرجاع الموافقة النهائية على هذا القرار إلى الهيئات الاجتماعية المختصة وعقب دراسة هادئة للمقترح".

وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" الأحد الماضي، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

وانسحبت أمس الأول من الدوري المعلن الجديد الفرق الإنجليزية الستة بعد أقل من 48 ساعة على الإعلان عن تأسيسه، عقب المظاهرات والحملات المناهضة للبطولة الجديدة التي شنتها جماهير الأندية الإنجليزية، بالإضافة للرفض الذي قابله الإعلان عن البطولة من الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة المشجعين.

وانضم إلى قائمة المنسحبين أمس الأربعاء ناديا ميلان وجاره الإنتر الإيطاليان، وأتلتيكو مدريد الإسباني، فيما أعلن يوفنتوس في بيان رسمي أن الظروف غير مناسبة حاليا للبطولة الجديدة.

ولم يتبقى من المؤسسين الـ12 للبطولة إلا الغريمين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد.

يذكر أن اتحادي كرة القدم، الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا"، أعلنا رفضهما القاطع لهذه البطولة، مهددين الأندية بعقوبات مغلظة، فضلا عن إمكانية حرمان لاعبيها من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المحافل الدولية.

المصدر: fcbarcelona.com