بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع باتشيكو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لوسائل إعلام مصرية عن تجهيز الإدارة لإقامة حفل وداع للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي للفريق خلال الساعات المقبلة.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تجهز لباقي مستحقات باتشيكو والاتفاق على الشرط الجزائي الذي سيحصل عليه لمنحه شيكا بكل المستحقات في حفل الوداع الذي ستتم إقامته له.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تسعى لرحيل باتشيكو بشكل جيد والحفاظ على العلاقة بين الطرفين.

في السياق، يغادر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق والتعاون الحالي، طائرته الليلة من السعودية إلى القاهرة استعدادا لبدء مهمته الثانية مع الفريق الأبيض.

ويرتبط كارتيرون بمباراة الليلة مع التعاون السعودي أمام أبها بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتوجه بعدها مباشرة للمطار من أجل استقلال طائرته إلى القاهرة.

المصدر: صحيفة الدستور المصرية