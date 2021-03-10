مسيرة في الأرجنتين تطلب "العدالة" لمارادونا

يعتزم عشاق أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا الخروج إلى الشوارع في الأرجنتين اليوم الأربعاء للمطالبة بما يصفونها بالعدالة للنجم الأرجنتيني الذي وافته المنية في نوفمبر الماضي.

وتجري تحقيقات في الأرجنتين للكشف عن سبب وكيفية حدوث الوفاة وإذا كان هناك إهمال في رعايته طبيا.

وقال المنظمون في مواد نشروها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمسيرة: "لم يمت.. قتلوه!" و"العدالة لدييغو. المحاكمة والعقاب للجناة".

وتنطلق المسيرة في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش) من عند المسلة الشهيرة بوسط العاصمة بوينس آيرس.

Argentines will take to the streets on Wednesday to demand what they say is justice for Diego Maradona after the soccer icon's death in November sparked investigations into how he died and whether there had been any negligence in his care.​ https://t.co/xrzKoegB83 — Reuters Sports (@ReutersSports) March 10, 2021

ويعتبر مارادونا الذي فاز ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مدى تاريخها ويحظى بمكانة رفيعة في بلده رغم مشكلاته الطويلة مع المخدرات وإدمان الكحوليات وضعف صحته في الآونة الأخيرة.

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واجتمعت لجنة طبية، تشكلت بناء على طلب وزارة العدل، يوم الاثنين لتحليل وفاة مارادونا. وكان اللاعب السابق الذي فاز بكأس العالم عام 1986 يعاني من مشكلات صحية خطيرة ويتعافى من جراحة بالمخ عندما توفي في ضواحي بوينس آيرس.

ويبحث المحققون بشأن إذا ما كان أفراد من الفريق الطبي لمارادونا لم يتعاملوا بشكل صحيح مع النجم الراحل الذي لعب لأندية مختلفة بأنحاء العالم منها نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوكا جونيورز.

المصدر: رويترز