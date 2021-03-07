اليونايتد يكسب "ديربي" مانشستر ويوقف قطار انتصارات السيتي

تغلب فريق مانشستر يونايتد على جاره السيتي (2-0) في عقر داره، في لقاء الـ"ديربي"، الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي اليونايتد "الشياطين الحمر" كل من البرتغالي برونو فيرنانديز ولوك شو، في الدقيقتين (2 من ضربة جزاء، و50) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 54 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في "البريمير ليغ"، مقلصا الفارق إلى 11 نقطة بينه وبين صاحب مركز الصدارة السيتي، الذي مني بأول هزيمة بعد سلسلة من 21 انتصارا في جميع المسابقات.

المصدر: RT