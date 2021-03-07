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شاهد.. انهيار ليفربول

الرياضة

شاهد.. انهيار ليفربول
Reuters /PAUL ELLIS
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مني فريق ليفربول بهزيمة فادحة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع فولهام (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط الغابوني، ماريو ليمينا، هدف الفوز الوحيد للضيوف في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".

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وواصل ليفربول سقوطه التاريخي، بتعرضه للهزيمة السادسة على التوالي في معقله "أنفيلد"، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وللخسارة الخامسة في آخر 6 مباريات، ويحتل المركز السابع حتى الآن في ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع فريق فولهام رصيده إلى 26 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT 

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