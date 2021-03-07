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شاهد.. طائرة تحوم فوق سماء ملعب "أنفيلد" محملة برسالة للاعبي ليفربول

الرياضة

شاهد.. طائرة تحوم فوق سماء ملعب
Reuters /PAUL ELLIS
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وجهت جماهير ليفربول للاعبي "الريدز" رسالة عبر طائرة خاصة، في الشوط الثاني لمباراته أمام ضيفه فولهام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتبت جماهير "الريدز" على اللافتة التي ظهرت فوق سماء ملعب "أنفيلد" محملة على متن طائرة خاصة: "وحدتنا في قوتنا، هيا بنا يا (ريدز)، لن تسير وحدك أبدا".

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وخيب لاعبو فريق ليفربول آمال جماهيرهم، وتعرضوا للهزيمة بهدف وحيد سجله الغابوني، ماريو ليمينا، لاعب خط وسط فريق فولهام، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة.

ومني ليفربول بالهزيمة السادسة على التوالي في معقله "أنفيلد"، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبالخسارة الخامسة في آخر 6 مباريات، ويحتل المركز السابع حتى الآن في جدول ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات 

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