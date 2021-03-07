أسطورة ليفربول يسخر من "وحوش" ليفربول عقب الهزيمة الفادحة

سخر جيمي كاراغر أسطورة نادي ليفربول، من لاعبي الفريق بعد استمرار سلسلة هزائمه على معلب "أنفيلد"، عقب خسارته أمام فولهام يوم الأحد، في الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كاراغر في تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "يورغن كلوب سبق وأن وصف لاعبي فريقه بأنهم يمتلكون عقليات الوحوش، وكان هذا صحيحا في ذاك الوقت".

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وأوضح: "لكن الآن لديهم (لاعبو ليفربول) عقلية الأقزام، وهذا الفريق لا يتعامل بشكل جيد مع الهجمة المرتدة في أي وقت من المباراة في الأربعة شهور المقبلة".

وأضاف كاراغر: "وهذا بالطبع ليس مقبولا في ليفربول".

وأقر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز"، بعد الهزيمة أمام فولهام، بأنه يعيش بالفعل أسوأ فتراته في مسيرته التدريبية.

وأضاف كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذه ليست مشكلة، لست مضطرا دائما لقضاء أفضل الأوقات، كنا ناجحين للغاية والآن لدينا وضع صعب، ولكننا سنقاتل".

وخسر ليفربول أمام فولهام بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ليتعرض للهزيمة السادسة على التوالي في معقله بالدوري، منذ العام 1954، عندما أنهى الموسم في قاع ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات