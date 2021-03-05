"خفافيش" فالنسيا تنجو من كمين "الغواصات الصفراء"

حول فريق فالنسيا تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه فياريال (2-1) في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما يوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع المهاجم جيرارد مورينو "الغواصات الصفراء" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 40، من ضربة جزاء.

ورد فالنسيا "الخفافيش" الصاع صاعين بتسجيله هدفين في الوقت القاتل، بواسطة كل من اللاعبين، كارلوس سولر باراغان، والبرتغالي غونزالو غويديش، في الدقيقتين (86 من ضربة جزاء، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميستايا" بمدينة فالنسيا.

ورفع فالنسيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 30 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، توقف رصيد فياريال عند 37 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT