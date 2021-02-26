انتخاب فيكتور لوكاشينكو نجل رئيس بيلاروس خلفا لوالده في رئاسة اللجنة الأولمبية المحلية

أفادت وكالة "بيلتا" الحكومية في بيلاروس، اليوم الجمعة، بأن فيكتور لوكاشينكو النجل الأكبر لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو انتخب رئيسا للجنة الأولمبية البيلاروسية خلفا لوالده.

وحسب "بيلتا" تقدم مرشحان لرئاسة اللجنة الأولمبية في بيلاروس، هما الرئيس الحالي للبلاد ألكسندر لوكاشينكو الذي يترأس اللجنة الأولمبية البيلاروسية منذ عام 1997، ونجله الأكبر فيكتور النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية البيلاروسية والذي يتواجد في المنصب منذ أبريل عام 2019.

وخلال اجتماع مجلس اللجنة الأولمبية البيلاروسية اليوم الجمعة، أعلن لوكاشينكو الأب انسحابه لصالح نجله الأكبر، ليتم انتخاب فيكتور لوكاشينكو بالتزكية رئيسا للجنة.

Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост. С мая 1997 года президентом НОК являлся глава белорусского государства Александр Лукашенко.https://t.co/Iss73SIhPg — БЕЛТА (@beltanews) February 26, 2021

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر الماضي، بمنع لوكاشينكو ونجله من المشاركة في الأحداث الأولمبية بسبب "استهداف اللجنة الأولمبية البيلاروسية للرياضيين على خلفية آرائهم السياسية"، حسب وصف اللجنة الدولية.

كما أثار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ هذا الأسبوع إمكانية حظر علم بيلاروس من دورة الألعاب الصيفية كعقوبة.

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وقال لوكاشينكو الأب بعد أن هنأ نجله فيكتور بمنصبه الجديد: "إذا كان ذلك يناسبكم، فأنا أعطيكم ابني الأكبر وأعدكم بأنه لن يكون هناك سرقة أو فساد أو اختلاس للمال".

من جانبه قال فيكتور إن منصب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية يلقي عليه بمسؤولية كبيرة، معربا عن أمله في أن يتمكن مع زملائه من المساهمة في تطوير الرياضة في بيلاروس.

المصدر: belta.by + tass.ru