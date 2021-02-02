رسميا.. تحديد مكان إقامة بطولة كأس العالم للهوكي بعد حرمان بيلاروس

أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اليوم الثلاثاء لاتفيا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم 2021 للهوكي.

وتقرر بالتالي، عدم البحث عن بديل لبيلاروس، التي كان من المفترض أن تشارك لاتفيا في استضافة مباريات بطولة كأس العالم للهوكي.

وبرر الاتحاد الدولي للعبة اتخاذ هذا القرار نتيجة التحديات المستمرة التي يمثلها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلا عن الأسباب الفنية المختلفة التي دفعته لاستضافة البطولة في العاصمة اللاتفية ريغا.

وشدد الاتحاد في بيانه على أنه "بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن قيود السفر الدولية، يعتقد الاتحاد أن إبقاء جميع المنتخبات في ريغا طوال البطولة، وتجنب السفر بين البلدين المضيفين هو الطريقة الأكثر أمانا والأكثر اقتصادية لاستضافة الحدث".

وستقام جميع مباريات البطولة في العاصمة ريغا خلال الفترة من 26 مايو إلى 6 يونيو، مجمعي "أرينا ريغا" والمركز الأولمبي.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في ريغا عاصمة لاتفيا ومينسك عاصمة بيلاروس خلال الفترة من 21 مايو وحتى السادس من يونيو المقبلين، لكن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تعرض لضغوط هائلة من الرعاة ورجال السياسة لإعادة النظر في إسناد استضافة البطولة إلى بيلاروس بعد إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو لولاية رئاسية جديدة في انتخابات أعقبتها احتجاجات في مختلف أرجاء البلاد.

المصدر: وكالة "إنترفاكس"